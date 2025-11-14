Sin explicar detalles, las autoridades de Guanajuato informaron que Mariana Valeria Ibarra, joven buscadora reportada desaparecida en Irapuato, fue localizada esta mañana, hecho por el que las autoridades desactivaron el Protocolo Alba de búsqueda.

Con el hallazgo, las autoridades dieron por concluido el mecanismo de búsqueda inmediata para localizar a mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el estado y señalaron que continuarán con las diligencias correspondientes.

Amnistía Internacional urgía su localización

Amnistía Internacional (AI) manifestó su profunda preocupación por la desaparición de Mariana Valeria Ibarra Ojeda, joven buscadora e hija de una rastreadora integrante del colectivo Hasta Encontrarte, en Irapuato, Guanajuato, hecho por el que llamó al gobierno federal a iniciar una localizar e investigar el caso de forma urgente.

Lee también A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

“Amnistía Internacional externa su más grande preocupación por la desaparición, el día de ayer, de Mariana Valeria Ibarra, buscadora e hija de una integrante del Colectivo Hasta Encontrarte.

“Amnistía Internacional recuerda a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de Búsqueda, ambas de Guanajuato, que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar con vida a las mujeres, por lo que llama a dichas autoridades a redoblar los esfuerzos para encontrarla”, publicó la ONG en su cuenta de X.

En redes sociales, la organización global por los derechos humanos también difundió la publicación que hizo el grupo de búsqueda guanajuatense con la ficha de identificación de Mariana Valeria y lamentó la violencia contra las activistas y buscadoras.

Lee también Sheinbaum reconoce sanciones de EU a casinos y grupo Hysa; que no se preste al lavado de dinero, dice

De acuerdo con Hasta Encontrarte, no había rastro de la joven desde el pasado 12 de noviembre, cuando salió a la tienda en la colonia Esfuerzo Obrero y ya no regresó a casa. Indicaron que Mariana Valeria vestía bermuda roja y sudadera gris. Además tiene los tatuajes de una cereza en los pómulos, un pastel, y una virgen de Guadalupe en la pierna izquierda.

Amnistía Internacional urge búsqueda de Mariana Valeria, rastreadora guanajuatense (14/11/2025). Foto: Especial

Recordaron que la violencia contra buscadoras ha escalado en la entidad y que cada hora sin avances disminuye las probabilidades de localizar con vida a las víctimas.

Lee también Sheinbaum descarta “terrorismo fiscal” tras fallo contra Grupo Salinas; “nada está fuera de la ley”, asegura

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/apr