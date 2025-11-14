Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara en contra de Grupo Salinas, lo que implica que la empresa deberá pagar 48 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista “terrorismo fiscal” por parte de su administración y aseguró que todo se realiza conforme a derecho.

En conferencia de prensa, la mandataria cuestionó a los sectores de oposición que han denunciado presuntos abusos de autoridad en materia tributaria.

“Supuestamente la oposición defiende la libertad, la democracia y otro proyecto que defiende el bienestar del pueblo y que sí defiende las libertades y la democracia… que vivimos en el pasado, ya nadie lo quiere, más que los que quieren privilegios”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que su gobierno no utiliza mecanismos ilegales para exigir el pago de impuestos y que las acusaciones de terrorismo fiscal son infundadas.

Lee también A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

“Porque están queriendo decir que desde nuestro gobierno queremos usar el terrorismo fiscal, que el SAT ejerce un esquema fuera de la ley para pedir que se pague. Primero, para garantizar que eso no sea, vamos a publicar claramente todos los criterios”, explicó.

Añadió que el fallo de la Corte únicamente confirmó lo que ya habían determinado otras instancias judiciales.

“En este caso, que resuelve la Corte el día de ayer, sencillamente lo que hizo fue ratificar lo que ya habían dicho otras instancias. Así de sencillo. Implica que aquellos que nunca han tenido acceso a la justicia, ahora la tengan. De eso se trató la reforma al Poder Judicial: acabar con la corrupción y los privilegios y seguir avanzando con las libertades, la democracia y el bienestar del pueblo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/apr