"Mejor que paguen sus impuestos", dice Sheinbaum a Grupo Salinas

Luego que Grupo Salinas aseguró que continuará su defensa en el extranjero tras el fallo de la SCJN de desechar su amparo para no pagar 33 mil millones de pesos al SAT, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas".
