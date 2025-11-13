Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar, definirá los juicios fiscales de Grupo Salinas, empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Sigue aquí el minuto a minuto de la resolución.

10:45.- Inicia la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la salón de plenos, para definir los juicios fiscales de Grupo Salinas.

