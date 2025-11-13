Más Información

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

Tren Maya arrastra carga de litigios

Tren Maya arrastra carga de litigios

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar, definirá los juicios fiscales de Grupo Salinas, empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Sigue aquí el minuto a minuto de la resolución.

Lee también

10:45.- Inicia la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la salón de plenos, para definir los juicios fiscales de Grupo Salinas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]