La mañanera de Sheinbaum, 14 de noviembre, minuto a minuto

Sigue la conferencia matutina de la Presidenta de México.

07:40.- La Presidenta se enlaza via remota con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para presentar el Plan Integral del Oriente del Estado de México donde se hará la entrega de trenes de pavimentación a municipios.

07:39.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

