Más Información

Golpean red de casinos ligada a “El Mayo”

Golpean red de casinos ligada a “El Mayo”

La mañanera de Sheinbaum, 14 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 14 de noviembre, minuto a minuto

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

“Hay miedo, claro, pero alguien tiene que hacerlo”

“Hay miedo, claro, pero alguien tiene que hacerlo”

Cuentan la historia del Estadio Azteca

Cuentan la historia del Estadio Azteca

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

Sigue la conferencia matutina de la Presidenta de México.

07:40.- La Presidenta se enlaza via remota con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para presentar el Plan Integral del Oriente del Estado de México donde se hará la entrega de trenes de pavimentación a municipios.

07:39.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]