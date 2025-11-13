Susannah Goshko, embajadora del Reino Unido en México, declaró que interesa "muchísimo" el Plan México del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco de la King's Birthday Party en honor a Carlos III, la diplomática británica destacó las relaciones diplomáticas de 200 años y la importancia de una relación comercial, "pero lo más interesante por el momento es el TPAT", para facilitar el intercambio entre Reino Unido en México.

"Si nos interesa muchísimo, las empresas británicas tienen mucha experiencia en los temas principales de este Plan", mencionó Goshko en un encuentro con medios.

"Vemos mucha posibilidad de colaboración", añadió. Reconoció la embajadora que en México se están haciendo "cosas increíbles "

Indicó que hay interés del primer ministro británico Keir Stramer en reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque ambas naciones comparten temas como justicia social, crecimiento económico y cambio climático.

"Ambos países quieren una democracia con transparencia", expresó.

En el marco de la Copa FIFA 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá, la embajadora se dijo entusiasmada y reconoció el trabajo que hace nuestro país en la organización, y confió en una colaboración.

Indicó que el Reino Unido es una de las naciones que más boletos ha comprado para el Mundial.

Octavio Tripp, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que las relaciones con el Reino Unido son dinámicas, multidimensionales y estratégicas.

"No es casual que México y el Reino Unido tengan hoy en día, lo que denominamos, una relación estratégica (...) Tenemos un horizonte de crecimiento y de prosperidad compartida enorme frente a nosotros . El Plan México, ciertamente, está generando un sin número de oportunidades de inversión que nos permitiría aspirar a tener mayor inversión británica en el corto plazo", dijo el funcionario de la SRE.

Con la partida de un pastel por el cumpleaños del rey Carlos, México y el Reino Unido reafirmaron 200 años de amistad.

