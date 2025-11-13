La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso de garantizar que todos los jóvenes del país tengan acceso a una escuela pública, con el objetivo de alejarlos de la delincuencia y las drogas.

Durante el evento de Conversión de Plantel para Bachillerato en el municipio de Zumpango, Estado de México, la Mandataria federal, acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dio el banderazo de inicio a la construcción del Centro de Estudios de Bachillerato 9/16, en el que se invertirán 26 millones 815 mil 342 pesos.

Del total, 21 millones 106 mil 780 pesos se destinarán a infraestructura y 5 millones 708 mil 562 pesos a equipamiento, con el fin de ofrecer instalaciones modernas y fortalecer el sistema educativo en la región norte del Estado de México.

Lee también Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

“Antes no se pensaba así. Cuando yo tenía su edad, no se pensaba así, y hasta 2018, cuando llegó el presidente López Obrador, cambió todo. Ahora vamos a construir preparatorias, universidades, a mejorar las secundarias: educación, educación, educación y más educación para que ningún joven piense nunca en acercarse a un grupo delictivo ni en las drogas, que hacen mucho daño”, afirmó Sheinbaum ante estudiantes.

La Presidenta destacó que su gobierno busca que los jóvenes puedan estudiar la preparatoria en sus propias comunidades, evitando traslados largos y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

También anunció que su administración trabaja para extender las becas a nivel primaria, con el propósito de apoyar a las familias con gastos de útiles y uniformes escolares.

“Vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para que todos los niños y niñas tengan beca en la primaria. México es un país grandioso, con historia, con héroes y heroínas, y debemos cuidarnos todos, incluyendo nuestra salud. Por eso decimos: vive saludable, vive feliz”, agregó.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez agradeció el respaldo del Gobierno de México y subrayó la coincidencia de visión social y humanista con la presidenta Sheinbaum.

“La doctora Sheinbaum ha apoyado mucho al Estado de México, no solo en educación. También nos ha respaldado en movilidad, salud, el campo y con nuestros artesanos. Por eso los mexiquenses estamos muy agradecidos con su gobierno”, señaló la Mandataria estatal.

Lee también Tras denuncia de Grupo Salinas, Sheinbaum dice que se busca actualizar ley en apuestas digitales

A su vez, el secretario de Educación, Mario Delgado, destacó el esfuerzo por ampliar la cobertura educativa en el Estado de México y la Zona Metropolitana.

“Estamos construyendo preparatorias nuevas en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac y Texcoco, y se están reconvirtiendo secundarias como está en varios municipios. Ningún joven se debe quedar fuera, porque la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía”, subrayó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr