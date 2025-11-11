Más Información

El secretario de Educación, aseguró que el “2026, más que celebrar el , vamos a celebrar que nuestro país consiga izar bandera blanca, declarándonos territorio libre de analfabetismo, al reducirlo a menos del 4%”.

Al comparecer ante el Senado en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, dijo que no podemos dejar de lado la alfabetización de las personas que más han sufrido la exclusión y el rezago.

Asimismo, informó que la se extenderá el próximo año a todos los estudiantes de primaria, para llegar a más de 20 millones de beneficiarios.

Destacó que el objetivo es eliminar cualquier tipo de barrera económica y agregó que el programa de becas es el que tiene el mayor número de beneficiarios, con más de 13.3 millones de estudiantes becados en todos los niveles educativos.

Mario Delgado aseguró que en la son aliados del magisterio, por lo que, dijo, ahora se les trata como lo que son (profesionales de la educación) e incluso se les ha reconocido con una recuperación salarial.

