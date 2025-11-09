La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que dentro de las diversas actividades legislativas que se llevarán a cabo esta semana, destaca la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En un mensaje publicado en redes sociales, recordó que el funcionario rendirá su comparecencia el martes 11 de noviembre ante el Pleno, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por otro lado, Laura Itzel Castillo indicó que se discutirá el dictamen sobre el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la OIT, en Ginebra, en 1995, "es un asunto que reviste gran importancia".

Lee también México debe diversificar relaciones comerciales, afirma Laura Itzel Castillo; pide orientarlas a la Unión Europea

Destacó que en la sesión de la Cámara de Senadores también se abordará la efeméride por el 9 de noviembre, Día Mundial de la Adopción, tema relevante porque es sobre de la niñez mexicana, recalcó.

Por otra parte, señaló que entre las tareas de las y los legisladores, en la Comisión de Justicia se llevarán a cabo las comparecencias de aspirantes a las magistraturas de los tribunales electorales locales.

“Seguiremos informando de lo que vamos a estar haciendo en el Senado de la República", indicó la legisladora de Morena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc