La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó Puestos de Mando en los estados de Puebla, e Hidalgo para coordinar acciones de prevención y atención ante las lluvias y el descenso de temperatura que traerá el .

Hace un momento, el organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que la medida fue instruida por la presidenta, con el objetivo de reforzar la preparación interinstitucional ante el pronóstico de lluvias intensas y vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional ().

En los centros operativos participan autoridades estatales, municipales y federales, incluyendo personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para proteger a la población y reducir riesgos.

Frío en la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
Frío en la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Los Puestos de Mando funcionan como centros de coordinación temporal que permiten tomar decisiones conjuntas en tiempo real, monitorear condiciones meteorológicas, coordinar evacuaciones preventivas y dirigir la respuesta de emergencia en caso de afectaciones.

Se esperan bajas temperaturas y lluvias en estos estados

De acuerdo con el SMN, el frente frío 13 ingresará este fin de semana acompañado de una masa de aire ártico, que provocará rachas de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de tres metros en costas de Tamaulipas y Veracruz. Para el lunes, alcanzará Tabasco y el Istmo de Tehuantepec, donde también se prevé un evento de Norte.

El sistema generará un marcado descenso de temperatura en el norte, centro y oriente del país. En regiones montañosas de Chihuahua y Durango las mínimas podrían llegar a –10 grados Celsius, mientras que en el Valle de México se prevén valores cercanos a los cero grados en zonas altas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Además, se esperan lluvias muy fuertes en el centro y sur de Veracruz durante el domingo, con acumulados de 50 a 75 milímetros, e intensas precipitaciones el lunes en el norte de Puebla, así como en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde podrían superar los 150 milímetros.

La CNPC exhortó a la población a mantenerse informada, evitar cruzar ríos o zonas inundables y seguir las indicaciones de las autoridades locales, mientras los comités estatales de emergencia se mantienen en sesión permanente para dar seguimiento a la evolución del sistema.

