Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Con el reporte de otra persona sin vida en Veracruz, se elevó a 83 el número de fallecidos en México debido a las inundaciones registradas a principios de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, de acuerdo a la última actualización del micrositio del Gobierno de México.

La página detalla que tras las afectaciones por las lluvias en las cinco entidades, Veracruz es el estado que reporta el mayor número de fallecidos, con 37; seguido de Puebla con 23; Hidalgo con 22; Querétaro con una persona sin vida y San Luis Potosí se mantiene sin decesos.

Además, se informó que hasta el momento 16 personas siguen sin ser localizadas, cuatro de ellas en Ilamatlán, Veracruz; una en Chicontepec y otra en Poza Rica, ambos municipios veracruzanos. También hay una persona desaparecida en Huauchinango, Puebla; siete en Tianguistengo, Hidalgo, así como una en Xochiatipan y otra en Las Pilas, dos municipios hidalguenses.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia de prensa que los puentes aéreos siguen, esto, en busca de auxiliar a las comunidades incomunicadas en Veracruz e Hidalgo, regiones principalmente afectadas por las inundaciones del mes pasado.

La jefa del Ejecutivo también recordó que será a partir del 10 de noviembre cuando comience la distribución del segundo apoyo económico a los damnificados en los estados. Asimismo, se seguirán repartiendo despensas y enseres domésticos en las localidades dañadas.

