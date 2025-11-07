La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reprobó las amenazas realizadas por el sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como “Padre Pistolas”, en contra de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

"No existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias, y que quienes servimos en la Iglesia estamos llamados a reflejar con nuestras palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla", expresó la CEM en un comunicado.

El 2 de noviembre, el representante de la iglesia criticó el proyecto del acueducto Solís, impulsado por el gobierno estatal, y llamó a sus feligreses a levantarse en armas.

"Yo le voy a partir de su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos", afirmó el sacerdote durante una misa.

