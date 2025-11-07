Más Información

Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional; presidente de Francia es recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

Detienen a tres policías por muerte de joven en la alcaldía Venustiano Carranza

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reprobó las amenazas realizadas por el sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como “Padre Pistolas”, en contra de la , Libia Dennise García Muñoz Ledo.

"No existe justificación alguna para el uso de , despectivas o discriminatorias, y que quienes servimos en la estamos llamados a reflejar con nuestras palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla", expresó la CEM en un comunicado.

El 2 de noviembre, el representante de la iglesia criticó el proyecto del acueducto Solís, impulsado por el gobierno estatal, y llamó a sus feligreses a levantarse en armas.

"Yo le voy a partir de su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos", afirmó el sacerdote durante una misa.

