Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional; presidente de Francia es recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

Detienen a tres policías por muerte de joven en la alcaldía Venustiano Carranza

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

La presidenta indicó que siguen los puentes aéreos para auxiliar a las comunidades incomunicadas en Veracruz e , a un mes de las lluvias e inundaciones.

En su conferencia mañanera de este viernes 7 de noviembre en , Sheinbaum Pardo aseguró que son localidades pequeñas, aisladas, algunas en Veracruz e Hidalgo.

“Sigue trabajando la maquinaria, no hemos parado, sigue trabajando la maquinaria para poder abrir los caminos, ellos pueden salir y entrar caminando, no están, digamos, aislados, es el paso carretero y siguen los puentes aéreos”, refirió la Mandataria federal.

Indicó que se le ha llevado medicamentos y despensas. Se estima que la última comunidad que puede abrirse sea en una semana.

Recordó que el lunes 10 de noviembre inicia elpara las familias damnificadas.

