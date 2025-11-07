La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que siguen los puentes aéreos para auxiliar a las comunidades incomunicadas en Veracruz e Hidalgo, a un mes de las lluvias e inundaciones.

En su conferencia mañanera de este viernes 7 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que son localidades pequeñas, aisladas, algunas en Veracruz e Hidalgo.

“Sigue trabajando la maquinaria, no hemos parado, sigue trabajando la maquinaria para poder abrir los caminos, ellos pueden salir y entrar caminando, no están, digamos, aislados, es el paso carretero y siguen los puentes aéreos”, refirió la Mandataria federal.

Indicó que se le ha llevado medicamentos y despensas. Se estima que la última comunidad que puede abrirse sea en una semana.

Recordó que el lunes 10 de noviembre inicia el segundo apoyo para las familias damnificadas.

