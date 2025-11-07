"Ya respondimos", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre que el Congreso peruano la declaró persona non grata por su “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país, al otorgar asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez.

"Ya respondimos ayer con la Secretaría de Relaciones Exteriores", respondió al ser cuestionada en la conferencia matutina de este viernes, la cual tuvo una menor duración por la visita del presidente de Francia, Emanuel Macron.

Ayer, el Gobierno de México rechazó la declaración de persona non grata contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, al estar motivada por planteamientos falsos.

En un comunicado, SRE indicó que México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, fiel a sus principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática.

México reiteró que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú.

Asimismo, recordó que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado.

nro/apr