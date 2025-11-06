Pachuca.- Hidalgo ha registrado en las últimas horas varios hechos delictivos, entre ellos balaceras y ataques armados que dejaron como saldo una persona sin vida, dos heridos y 25 detenidos.

Se dio a conocer que en Tula, durante la noche se recibió un reporte de disparos de arma de fuego, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron a la colonia Xiteje, donde, sobre la calle 5 de Noviembre, localizaron a un hombre con impactos de bala.

Se informó que la víctima portaba una mariconera y, a un costado, se encontraba una motocicleta. Metros adelante fue hallada una segunda persona herida, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Mientras tanto, esta mañana en Pachuca se registró un ataque armado en la colonia Renacimiento, donde un sujeto a bordo de una motocicleta disparó contra una persona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima herida responde a las iniciales L.L.C., quien sufrió varias lesiones, mientras que los agresores lograron huir del lugar.

En otro hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, durante un operativo desplegado en el municipio de Atotonilco de Tula, fueron detenidos 19 sujetos presuntamente pertenecientes a un grupo delictivo que opera en esa zona.

Durante las acciones se realizaron varios cateos, en los cuales se decomisaron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y droga empaquetada lista para su distribución.

El operativo fue ejecutado de manera coordinada con diversas corporaciones de seguridad, y se informó que los detenidos serán puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para continuar con las investigaciones correspondientes.

