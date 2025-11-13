Más Información

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa

EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Ante la propuesta del PAN de que gobernadores y gobernadoras vayan a la revocación de mandato para 2027, la presidenta indicó que depende de ellos y de ellas.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en , Sheinbaum Pardo aseguró que “hay varios que lo han planteado”.

“Pues depende de los gobernadores y de las Constituciones de cada estado de la República. Cada entidad tendría que definirlo, nosotros definimos lo que tiene que ver con la Presidencia.

Lee también

“Ya que cada estado. ¿Quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado o la Ciudad de México definan si debe haber revocación del caso de gobernador”, dijo.

“¿Le parecería a usted una buena idea?”, se le preguntó.

“Hay varios gobernadores que lo han planteado, Oaxaca por ejemplo, Hidalgo lo ha planteado, pero depende de cada entidad”, dijo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]