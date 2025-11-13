Ante la propuesta del PAN de que gobernadores y gobernadoras vayan a la revocación de mandato para 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que depende de ellos y de ellas.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “hay varios que lo han planteado”.

“Pues depende de los gobernadores y de las Constituciones de cada estado de la República. Cada entidad tendría que definirlo, nosotros definimos lo que tiene que ver con la Presidencia.

“Ya que cada estado. ¿Quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado o la Ciudad de México definan si debe haber revocación del caso de gobernador”, dijo.

“¿Le parecería a usted una buena idea?”, se le preguntó.

“Hay varios gobernadores que lo han planteado, Oaxaca por ejemplo, Hidalgo lo ha planteado, pero depende de cada entidad”, dijo

