Más Información

Tren Maya arrastra carga de litigios

Tren Maya arrastra carga de litigios

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Por segunda ocasión, SCJN va a sede alterna por movilizaciones en el Zócalo; revisará cinco amparos de Grupo Salinas

Por segunda ocasión, SCJN va a sede alterna por movilizaciones en el Zócalo; revisará cinco amparos de Grupo Salinas

La presidenta envió este miércoles un mensaje de felicitación al expresidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños número 72, destacando su legado y expresándole afecto y reconocimiento.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria aprovechó un momento para enviar un saludo público al exmandatario, quien se encuentra retirado de la vida política en su finca de Palenque, Chiapas.

“Le mandamos un saludo cariñoso al , que la pase bien en su cumpleaños, que espero que la pase con la familia. De aquí hasta Palenque, nuestro reconocimiento siempre”, expresó Sheinbaum.

Lee también

Aprovecho para mandarle un aplauso al expresidente.

López Obrador, quien gobernó México de 2018 a 2024, cumple 72 años este 13 de noviembre. Tras concluir su mandato, se ha mantenido alejado de los actos públicos y se ha dedicado a escribir y atender actividades personales en su rancho “La Chingada”.

Políticos felicitan a AMLO

Al celebrarse este jueves 13 de noviembre el cumpleaños 72 del expresidente , políticos de Morena, ciudadanos y seguidores enviaron felicitaciones hasta Palenque, Chiapas, donde se encuentra en retiro.

“Hoy celebramos el cumpleaños del líder social que dio inicio a la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país: López Obrador. Reconocemos su legado, entrega y profundo amor hacia el pueblo de México. ¡¡¡Felicidades!!! Amor Con Amor Se Paga”, escribió en redes la secretaria de Gobernación, .

, exgobernador de Chiapas y ahora cónsul de México en Miami, agradeció el “ejemplo”, “templanza” y “visión humanista” de López Obrador, así como su “entrega al pueblo mexicano”.

“Que este nuevo ciclo llegue con salud y satisfacciones”, expresó Escandón.

Desde Nueva York, el le envió las mañanitas con mariachi: “Hoy celebramos tu vida, tu lucha y tu ejemplo. ¡Feliz cumpleaños, Andrés Manuel López Obrador!”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]