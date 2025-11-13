La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este miércoles un mensaje de felicitación al expresidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños número 72, destacando su legado y expresándole afecto y reconocimiento.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria aprovechó un momento para enviar un saludo público al exmandatario, quien se encuentra retirado de la vida política en su finca de Palenque, Chiapas.

“Le mandamos un saludo cariñoso al presidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños, que espero que la pase con la familia. De aquí hasta Palenque, nuestro reconocimiento siempre”, expresó Sheinbaum.

Aprovecho para mandarle un aplauso al expresidente.

López Obrador, quien gobernó México de 2018 a 2024, cumple 72 años este 13 de noviembre. Tras concluir su mandato, se ha mantenido alejado de los actos públicos y se ha dedicado a escribir y atender actividades personales en su rancho “La Chingada”.

Políticos felicitan a AMLO

Al celebrarse este jueves 13 de noviembre el cumpleaños 72 del expresidente Andrés Manuel López Obrador, políticos de Morena, ciudadanos y seguidores enviaron felicitaciones hasta Palenque, Chiapas, donde se encuentra en retiro.

“Hoy celebramos el cumpleaños del líder social que dio inicio a la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país: López Obrador. Reconocemos su legado, entrega y profundo amor hacia el pueblo de México. ¡¡¡Felicidades!!! Amor Con Amor Se Paga”, escribió en redes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

#Hoy celebramos el cumpleaños del líder social que dio inicio a la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país: @lopezobrador_. Reconocemos su legado, entrega y profundo amor hacia el pueblo de #México. ¡¡¡Felicidades!!! 🇲🇽 #AmorConAmorSePaga pic.twitter.com/5SIjP0jzmv — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 13, 2025

Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y ahora cónsul de México en Miami, agradeció el “ejemplo”, “templanza” y “visión humanista” de López Obrador, así como su “entrega al pueblo mexicano”.

“Que este nuevo ciclo llegue con salud y satisfacciones”, expresó Escandón.

Felicito al expresidente @lopezobrador_, agradeciendo su ejemplo, su templanza, su visión humanista y su entrega al pueblo mexicano.

Que este nuevo ciclo llegue con salud y satisfacciones.



¡Feliz Cumpleaños ! pic.twitter.com/X5MwVT8cHw — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) November 13, 2025

Desde Nueva York, el Comité de Morena le envió las mañanitas con mariachi: “Hoy celebramos tu vida, tu lucha y tu ejemplo. ¡Feliz cumpleaños, Andrés Manuel López Obrador!”.

Hoy celebramos tu vida, tu lucha y tu ejemplo.

¡Feliz cumpleaños, Andrés Manuel López Obrador! 🌅🇲🇽



Gracias Academia de Mariachi Nuevo Amanecer 🥂🤝👏#AMLOCumple #ElPuebloConAMLO #TransformaciónDeMéxico #OrgulloNacional #FelizCumplePresidente pic.twitter.com/XVz9BeeKEI — Morena New York comité 1 (@morena_ny1) November 13, 2025

