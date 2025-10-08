El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, aseguró que Rutilio Escandón, cónsul en Miami, goza de "inmunidad diplomática" y es la prueba del fracaso de la política de seguridad de “abrazos, no balazos”.

Dijo que el exgobernador "es un lastre histórico para Chiapas y para México, pues representan la normalización de la corrupción, la violencia y la ausencia de justicia social del sexenio pasado".

Durante el mandato de Escandón, aseguró, Chiapas atravesó una de las etapas más dolorosas de su historia reciente con más de mil homicidios dolosos en 2024, según cifras oficiales.

Asimismo, desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas, que tuvieron que abandonar sus tierras por miedo a la violencia.

Y el avance de grupos criminales como “La Barredora”, que se instalaron en varias regiones del estado con total permisividad institucional.

Melgar recordó que, mientras la población vivía con miedo, Escandón y sus operadores políticos tejían redes de corrupción con desvíos millonarios. Auditorías federales documentaron irregularidades por más de, que beneficiaron a contratistas cercanos al exgobernador.

Lejos de enfrentar la justicia, hoy Escandón vive en Coral Gables, Florida, en una zona exclusiva, con propiedades y rentas millonarias que no corresponden a su salario como funcionario público.

“Su nombramiento como cónsul no fue un reconocimiento a la diplomacia ni al servicio público, fue un escudo de impunidad, otorgado desde el centro del poder para blindar a un operador político cercano a Adán Augusto López”, subrayó Melgar.

