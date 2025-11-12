En el marco del Día Internacional del Libro este 12 de noviembre, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller compartió las recomendaciones literarias del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Un día antes del cumpleaños de López Obrador, Gutiérrez Müller compartió las recomendaciones que hizo su esposo durante las mañaneras que encabezó en Palacio Nacional.

Al compartir la publicación de la secretaria general de Morena, Luisa María Alcalde, con las recomendaciones de López Obrador, destacan obras como "La historia que viví", de Gonzalo Martínez Corbalá y "El hombre que amaba a los perros", el de Leonardo Padura. Así como "Pocahontas", "Don Quijote de la Mancha" y el Popol Vuh.

Resaltan "El amor en los tiempos de cólera", de Gabriel García Márquez, y "Como pez en el Agua", de Mario Vargas Llosa.

También "De viva voz", de Gilberto Bosques; "Las venas abiertas de América Latina ", de Eduardo Galeano; y "Francisco Zarco y la libertad de expresión ", de Miguel Ángel Granados Chapa.

Destacan libros de autores como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Edmundo O'Gorman, Juan Rulfo, Jesús Reyes Heroles, Pedro Salmerón y Paco Ignacio Taibo II, entre otros.

También se muestra al final de las recomendaciones "¡Gracias!", el último libro que ha escrito López Obrador.

