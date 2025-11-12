Más Información

En el marco del Día Internacional del Libro este 12 de noviembre, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller compartió las recomendaciones literarias del expresidente .

Un día antes del cumpleaños de López Obrador, Gutiérrez Müller compartió las recomendaciones que hizo su esposo durante las mañaneras que encabezó en .

Al compartir la publicación de la secretaria general de Morena, Luisa María Alcalde, con las recomendaciones de López Obrador, destacan obras como "La historia que viví", de Gonzalo Martínez Corbalá y "El hombre que amaba a los perros", el de Leonardo Padura. Así como "Pocahontas", "Don Quijote de la Mancha" y el Popol Vuh.

Resaltan "El amor en los tiempos de cólera", de Gabriel García Márquez, y "Como pez en el Agua", de Mario Vargas Llosa.

También "De viva voz", de Gilberto Bosques; "Las venas abiertas de América Latina ", de Eduardo Galeano; y "Francisco Zarco y la libertad de expresión ", de Miguel Ángel Granados Chapa.

Destacan libros de autores como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Edmundo O'Gorman, Juan Rulfo, Jesús Reyes Heroles, Pedro Salmerón y Paco Ignacio Taibo II, entre otros.

También se muestra al final de las recomendaciones "¡Gracias!", el último libro que ha escrito López Obrador.

