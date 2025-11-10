Paco Ayala, de Molotov, usó su cuenta de X para responder al hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán que, luego del concierto que la banda ofreció en el Palacio de los Deportes, y el comentario que hicieron sobre la 4T, mostró molestia por la banda mexicana de la que, un día, fue seguidor, de acuerdo con las palabras del bajista.

En el show, del jueves 30 de octubre, realizado con motivo de sus tres décadas de trayectoria, uno de los momentos más esperados fue, sin duda, cuando Miky Hiudobro, Paco Ayala, Randy Ebright y Jay de la Cueva -en compañía de Pato Machete- tocaron el clásico "Gimme tha power", una de las canciones con mayor contenido ideológico de la banda.

Antes de tocar las primeras estrofas de la canción, Miky expresó:

"Éramos un país bien chingón, ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación".

Entonces, Paco agregó:

"Ch*nguen a su madre".

"Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos y queremos este país donde nacimos, lo cuidamos y, aunque, cada vez más, nos va un poco más mal, esta canción sigue diciendo lo mismo", remató Huidobro, antes de proseguir con el concierto.

Miky Huidobro interpreta "Gimme tha power" durante el concierto del 30° aniversario de Molotov.

Video: Mariana Lebrija / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/THk5V0MVp5 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 3, 2025

La reacción de López Beltrán tardó tres días en llegar -el 2 de noviembre-, luego de que compartiera un tuit de uno de sus seguidores, el cual hacía referencia a lo que había sucedido en el show.

El hijo de López Obrador mostró su inconformidad y expresó que, en su opinión, la banda mexicana había perdido la trascendencia de la que un día había gozado y que, pese a la opinión de dos de sus integrantes, la situación actual de México era próspera y la población estaba satisfecha con ella.

"No sabía el contexto de eso de "Éramos un país bien ching*n´, de flojera los críticos desubicados y convenencieros, la verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes, nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T, de la vida pública de México".

Tuit José Ramón López Beltrán del domingo 2 de noviembre 2025. Imagen: X

Tras la publicación de ese post, ninguno de los integrantes del grupo abordó el tema a través de sus redes, no sino hasta que, este sábado, 8 de noviembre, Paco recurrió a su cuenta de X para enviar un mensaje directo a López Beltrán, reiterando el repruebo que le inspiran los políticos en general.

"Ya vi que nos escribió el panzón millonario, jaja, de mega fan a chairo/idiota. Todos los políticos, absolutamente todos, valen verg*, pero tu papá, más que todos juntos".

Tuit de Paco Ayala, de Molotov, del sábado 8 de noviembre. Imagen: X

Ese sábado, más tarde, Ayala compartió un meme alusivo al "chapulineo" que existe en la política mexicana.

