Más Información

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Sheinbaum adelanta sanciones a farmacéuticas por incumplir con medicamentos; impedirán que participen en próxima licitación

Sheinbaum adelanta sanciones a farmacéuticas por incumplir con medicamentos; impedirán que participen en próxima licitación

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

¿Cuáles son los edificios blindados con vallas por marchas de la CNTE y la Generación Z en la CDMX?

¿Cuáles son los edificios blindados con vallas por marchas de la CNTE y la Generación Z en la CDMX?

Frente frío 14 llega a México este jueves; se esperan fuertes lluvias y temperaturas bajas en zonas serranas

Frente frío 14 llega a México este jueves; se esperan fuertes lluvias y temperaturas bajas en zonas serranas

La presidenta envió una felicitación por su cumpleaños al expresidente , quien mañana jueves .

Al termino de la conferencia mañanera de este miércoles, la jefa del Ejecutivo federal expresó:

"Le enviamos felicitaciones desde aquí, cariñosas, de aquí a Palenque. Un abrazo, es mañana", dijo.

Lee también

La Mandataria federal indicó que no tiene conocimiento de una supuesta gira por el país del exmandatario federal para presentar su .

"¿Sabe de la gira que se dice que el expresidente va hacer para presentar su libro?", se le preguntó.

"No, no tengo ningún conocimiento de ello", respondió.

En el salón Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este fin de semana visitará, como parte de su gira de trabajo, , estado natal del exmandatario federal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]