Así fue como AMLO convenció a Lilly Téllez de unirse a Morena; senadora revela condición

La senadora Lilly Téllez dio a conocer cómo fue que el expresidente Andrés Manuel López Obrador la convenció de entrar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), bajo la idea de ser un “movimiento plural”.

Por medio del podcast del conductor Gustavo Macalpin, la legisladora afirmó que rechazó la invitación del exmandatario en tres ocasiones.

“Cuando me invitaron a participar en la política, yo rechacé la invitación y le dije a López Obrador, que fue quien me invitó, que yo no quería ser candidata al Senado y que no tenía por qué ensuciarme entrando a la política. Porque cuando alguien entra a la política es como cuando sacas un carro de la agencia".

Aunado a ello, aseveró: “Tardó cuatro meses en convencerme, tres veces le dije que no, a la cuarta le dije que sí, porque él me invitó a un movimiento, no me invitó a lo que vimos, me invitó a un movimiento popular, a sabiendas de que yo no soy de izquierda, me invitó a un movimiento plural”.

“Entonces a él le convenía que yo no era de izquierda, con toda claridad, y lo que quería era que yo era una persona ya con muchos años en los medios de comunicación, en la televisión y en las redes, y le convenía en ese sentido para probar que su movimiento iba a ser plural, que íbamos a caber todas las voces, diferentes formas de pensar para construir y representar bien este mosaico que es México”, añadió.

En tanto, dio a conocer una serie de condiciones que le puso al exmandatario para aceptar entrar al movimiento. “Una era que yo nunca iba a ser cercana a él, porque como senadora yo tenía que tener una distancia, una distancia personal y profesional del presidente, del ejecutivo, para que yo pudiera actuar realmente como senadora autónoma y ser un contrapeso a él, al ejecutivo.

“Él me había aceptado eso, que yo iba a ser distante. Y bueno, a todas las condiciones que yo le había puesto me había dicho que sí. Entonces cuando pasa esto de que empiezan a pasar leyes que eran contrarias a lo que se había ofrecido, me opuse y empecé a votar en contra”, agregó.

Sin embargo, la senadora panista se dio cuenta que lo que había dicho López Obrador y lo que era Morena “era absolutamente una mentira”. “López Obrador, muy rápido se quitó la máscara”.

Finalmente, Lilly Téllez reveló la mayor causa por la que decidió romper relación con López Obrador. “Llegó un momento de quiebre […] cuando López Obrador le dio la mano a la mamá de “El Chapo” (Guzmán) cuando fue presto y acelerado en una forma de expresarle a la madre del narcotraficante que ni se molestara en bajarse, que él se acercaba a saludarla y a escucharla y a tomar sus peticiones en ese momento yo decidí ya no les doy ni una oportunidad más estos”.

“No me va a alcanzar la vida para arrepentirme de haberle creído a este mentiroso”, sentenció.

