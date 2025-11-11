Más Información
En las últimas horas, la Ciudad de México han enfrentado el frente frío número 13, con temperaturas entre 6, 4 y 1 grados celsius (C°), por lo que en distintas alcaldías se emitieron alertas amarillas y naranjas a través de Protección Civil.
Esta intensidad del frío ha agarrado desprevenidos a varias personas, sobre todo a los que salen muy temprano a trabajar.
Es por eso que muchos internautas ya han compartido en las redes sociales sus mejores memes, dándole una agradable pizca de humor a las diversas situaciones de la vida diaria, en las que se encuentran viviendo este frente frío.
Los mejores memes para congelar las risas
A través de X, muchos ya han comenzado a darle la bienvenida a este frente frío y mencionan que los mexicanos cuentan con el mejor kit para sobrevivir.
Por otro lado, abundan los memes en los que expresan un debate entre quienes les gusta el frío y quienes no.
Sumado a esto, aluden que debido a las bajas temperaturas, aunque se abriguen bien y se pongan mil prendas, es casi imposible deshacerse del frío corporal.
Finalmente, ponen la excusa de que por estas bajas temperaturas ya están sintiendo el espíritu navideño y es el mejor momento para ponerse sus mejores prendas relacionadas con la temporada.
