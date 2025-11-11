Debido a la presencia del frente frío número 13, este martes se esperan bajas temperaturas para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, con un promedio de entre 1 y 4 grados Celsius de temperatura, de acuerdo al director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Guillermo Ayala.

Para las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados.

Ayala advirtió que estas condiciones climatológicas continuarán durante la madrugada del miércoles.

La temperatura promedio para la Ciudad de México durante este martes será de 7 grados.

Guillermo Ayala explicó que las condiciones del clima se deben a la entrada de uno de los frentes fríos pronosticados.

"Obedece a la presencia del frente frío número 13, hay que recordar que hace cerca de 3 semanas en Servicio Meteorológico Nacional anunció la presencia de 48 frentes fríos entonces en este momento nos encontramos ya debajo del frente frío número 13", aseguró.

Las recomendaciones ante las condiciones climatológicas son usar varias capas de ropa, cubrir nariz y boca al salir a las calles y poner especial atención en adultos mayores y niños.

