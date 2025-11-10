Debido a la entrada del Frente Fío número 13 al país, diversos estados han registrado descenso de temperaturas, lluvias y rachas de viento fuertes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas afectaciones se extienden sobre el norte y noreste de México, provocando un marcado descenso térmico, así como posibles heladas en zonas serranas.

Autoridades de Protección Civil recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones.

Tres días de frío en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que serán tres días de bajas temperaturas en Tamaulipas, debido a la llegada del frente frío número 13.

“Van a ser tres días, lunes, martes y miércoles, en los cuales la temperatura tendrá mayor descenso”, expresó el funcionario estatal.

Explicó que las temperaturas mínimas se pudieran registrar hacia la zona norte, como el municipio de Nuevo Laredo.

“Puede oscilar en los 6 grados centígrados, durante lunes y martes, y ya para el miércoles comenzará a subir la temperatura”, mencionó González.

Pronosticó que los fríos más intensos podrían registrarse a final de noviembre y durante diciembre, “pueden presentarse como ahora de tres días de frío, pero así todavía fríos extremos probablemente a mediados de diciembre”, añadió.

Municipios de Chihuahua alcanzaron temperaturas bajo cero

ciudad Juárez.- El estado de Chihuahua tuvo en algunos municipios de la entidad temperaturas bajo cero, esto debido a la llegada del frente frío número 13

De acuerdo con el monitoreo que realiza la página Chihuahua Tiempo Severo, la mañana del lunes 10 de noviembre registraron temperaturas de hasta -4 grados centígrados.

Según el reporte emitido la mañana de hoy estos municipios tuvieron las temperaturas más bajas:

Majalca - 4.1°

ElVergel - 4.0

Namiquipa - 4.0

SanJuanito - 3.4°

Temosachi - 2.2°

Gomez Farias - 2.0

Colonia Rubio . - 2.0

Cuauhtémoc - 0.2°

Guachochi - 0.6°

Madera- 0.4°

La Ciudad de Chihuahua registró una mínima fría de 4.0°, Nuevo Casas Grandes 3.7° y Ciudad Juárez de 4 grados centígrados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió desde el fin de semana una alerta preventiva debido a las bajas temperaturas a raíz de los efectos del frente frío número 13 y su masa de aire ártico, con vientos fuertes, un ambiente de frío a muy frío por las mañanas y de templado a cálido por las tardes.

Municipios de Chihuahua alcanzaron temperaturas bajo cero (10/11/2025). Foto: Especial

Frente frío provoca fuertes vientos en Yucatán

Mérida, Yucatán.- Los fuertes rachas de viento que trae el frente frío No. 13 han provocado en la capital yucateca caída de árboles y apagones en algunas colonias y fraccionamientos.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que en Mérida los vientos han alcanzado los 55 kph, lo que mantiene sin energía eléctrica al segundo cuadro y varias áreas del oriente y sur de la ciudad.

En la zona costera, los vientos han alcanzado los 70 Kph lo que obligó al cierre de puertos en todo el litoral yucateco hasta nuevo aviso.

Frente frío provoca fuertes vientos en Yucatán (10/11/2025). Foto: Especial

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los vientos se mantendrán en el transcurso de la tarde.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el viento derribó un árbol en la calle 181 C por 30 del Fracc. Cielo Alto, en Kansín, el cual cayó sobre un automóvil estacionado.

Con información de Roberto Aguilar, Paola Gamboa y Yazmín Rodríguez Galaz.

