La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de temperaturas bajas para este lunes 10 de noviembre.

Hay alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para Tlalpan, donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana.

Asimismo, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, pues se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Por lo anterior se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

Puedes mantenerte informado a través de las cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; visitar también el sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

