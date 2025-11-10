La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la tarde y noche de este lunes 10 de noviembre, así como para la madrugada y mañana del martes 11 de noviembre para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevén temperaturas bajas de 1 a 3 grados Celsius y heladas entre las 16:00 de la tarde de hoy y hasta las 9:00 de la mañana del martes.

Además, se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes en las demarcaciones: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

En estas alcaldías se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana del martes.

