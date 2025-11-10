"Cuando salí de mi casa sentí el frío y me regresé por mi chamarra, todos se rieron", dijo Juan López, residente de la alcaldía Tláhuac, mientras caminaba en el parque Lira para llegar a su trabajo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos anunció esta mañana que la temperatura máxima de hoy sería de 14°C y la mínima de 8°C, activando su alerta naranja por bajas temperaturas.

Juan López comentó que es la primera vez en el año que saca su chaqueta más grande, debido a que recientemente se resfrió y supo que debía de colocarla. "Me siento un poco ridículo, pero es mejor prevenir que lamentar", dijo con una sonrisa.

Marinay de 35 años destaca que para ella este día es el más frío de lo que va en el año, razón por la que tuvo que salir con una chaqueta, suéter y camisa térmica. "Sabía que haría mucho frío, pero hoy es demasiado; vi el pronóstico y decidí sacar mi ropa de invierno", dijo mientras esperaba el metro en la estación Mixcoac de la línea 7.

Nadia Lara, residente de la colonia Nopalera, relató que tuvo que vestir con un suéter, un abrigo y un gorro para poder aguantar el frío.

"Cuando me desperté sentí que estaba helado y ya me dijo mamá que me abrigara", comentó mientras se ajustaba su gorro en la estación del metro Lomas Estrella.

