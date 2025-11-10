Más Información

Culiacán, Sin.- En el municipio de Comala, en el estado de Colima fue localizado detenido el presunto responsable del de la de 24 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 22 de octubre en el cuarto de un hotel de la zona Dorada, de la ciudad de Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que a través de trabajos de inteligencia de la Unidad Especializada en Aprehensiones y la colaboración estrecha con la Oficina de Seguridad Diplomática y la Oficina de Seguridad del Interior de los Estados Unidos, permitió ubicar y detener a Ethan Leonardo “N” de 20 años de edad.

El presunto feminicida de la maestra auxiliar de un plantel de preescolar del fraccionamiento Santa Teresa de la ciudad de Mazatlán, será trasladado del estado de Colima, a Sinaloa para ser puesto a disposición del Juzgados de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Región Sur.

Anyella Cota Santos. Foto: especial

Según las investigaciones, la docente, originaria del municipio de Escuinapa y radicada en la ciudad de Mazatlán, Anyella “N”, de 24 años de edad, fue reportada por sus familiares como desaparecida desde el día 20 de octubre, al perder todo contacto con ella.

Dos días después, en la habitación de un hotel de la zona Dorada, de Mazatlán, el personal de limpieza descubrió su cuerpo, por lo notificó a la Fiscalía General del Estado, la cual e identificó al presunto feminicida de la maestra.

aov

