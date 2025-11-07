Más Información

Policías de investigación detuvieron a Javier "N", por su presunta participación en el de la enfermera Norma Patricia Ayala, ocurrido en junio de 2024, en la .

El detenido estaría implicado en la planeación y coordinación del asesinato de la mujer, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo a la investigación, Norma Patricia fue asesinada por órdenes de José Humberto "N", un médico que le habría realizado una mala cirugía y la habría amenazado.

La enfermera fue atacada a tiros cuando se dirigía a su trabajo, el 11 de junio del año pasado, en calles de Iztapalapa.

José Humberto habría sido quien contrató a un grupo de personas para matar a Norma Patricia, entre ellas el hoy detenido, Javier, quien vigiló a la víctima para concretar el ataque, informó la Fiscalía capitalina.

Por este caso, ya se detuvo al presunto autor material, en julio de 2024, y en diciembre de ese mismo año, se capturó a José Humberto en Colombia.

El proceso de extradición del médico y presunto autor intelectual se encuentra en trámites a solicitud de la FGJCDMX ante la Fiscalía General de la República.

Gracias a los trabajos de investigación, se ubicó a Javier y los lugares que frecuentaba, como una estética en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, tras lo cual fue detenido en calles de Álvaro Obregón, el miercoles 5 de noviembre.

El detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

