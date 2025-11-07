Policías de investigación detuvieron a Javier "N", por su presunta participación en el feminicidio de la enfermera Norma Patricia Ayala, ocurrido en junio de 2024, en la alcaldía Iztapalapa.

El detenido estaría implicado en la planeación y coordinación del asesinato de la mujer, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo a la investigación, Norma Patricia fue asesinada por órdenes de José Humberto "N", un médico que le habría realizado una mala cirugía y la habría amenazado.

La enfermera fue atacada a tiros cuando se dirigía a su trabajo, el 11 de junio del año pasado, en calles de Iztapalapa.

José Humberto habría sido quien contrató a un grupo de personas para matar a Norma Patricia, entre ellas el hoy detenido, Javier, quien vigiló a la víctima para concretar el ataque, informó la Fiscalía capitalina.

Por este caso, ya se detuvo al presunto autor material, en julio de 2024, y en diciembre de ese mismo año, se capturó a José Humberto en Colombia.

El proceso de extradición del médico y presunto autor intelectual se encuentra en trámites a solicitud de la FGJCDMX ante la Fiscalía General de la República.

Gracias a los trabajos de investigación, se ubicó a Javier y los lugares que frecuentaba, como una estética en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, tras lo cual fue detenido en calles de Álvaro Obregón, el miercoles 5 de noviembre.

El detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

alm