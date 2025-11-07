Más Información
Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala
Fiscal suprema de Perú pide prisión preventiva para exprimera ministra Betssy Chávez, asilada por México
Un joven motociclista perdió la vida la mañana de este viernes luego de impactarse contra un camellón mientras circulaba sobre Eje 5 Sur, en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, alcaldía Iztapalapa.
El percance ocurrió alrededor de las 06:10 horas, en la esquina con la calle 11 de Agosto de 1859, cuando la víctima, que conducía una motoneta color azul, con placas del Estado de México, perdió el control y se estrelló contra el camellón central.
De acuerdo con testigos, el motociclista circulaba con dirección al poniente y aparentemente no se percató de la división vial, lo que provocó el impacto y su caída sobre la cinta asfáltica.
Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Iztapalapa, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor, un hombre de aproximadamente 25 años, que vestía pantalón y chamarra negra, además de botas de trabajo.
El sitio fue resguardado por policías preventivos en espera de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]