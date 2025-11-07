Un joven motociclista perdió la vida la mañana de este viernes luego de impactarse contra un camellón mientras circulaba sobre Eje 5 Sur, en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, alcaldía Iztapalapa.

El percance ocurrió alrededor de las 06:10 horas, en la esquina con la calle 11 de Agosto de 1859, cuando la víctima, que conducía una motoneta color azul, con placas del Estado de México, perdió el control y se estrelló contra el camellón central.

De acuerdo con testigos, el motociclista circulaba con dirección al poniente y aparentemente no se percató de la división vial, lo que provocó el impacto y su caída sobre la cinta asfáltica.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Iztapalapa, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor, un hombre de aproximadamente 25 años, que vestía pantalón y chamarra negra, además de botas de trabajo.

El sitio fue resguardado por policías preventivos en espera de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl