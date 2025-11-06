Esta noche se reportó en el Segundo Piso del Periférico el incendio de una camioneta modelo Renault Koleos. El conductor del vehículo escapó antes de la propagación del incendio y explicó a EL UNIVERSAL que el siniestro ocurrió de repente.

Lee también Se registra un incendio en negocio de alimentos para animales en la colonia Morelos

Más información breve

Se incendia una camioneta en el Segundo Piso del Periférico; no se reportan heridos.



Video: Especial pic.twitter.com/f0G2dlOyyD — El Universal (@El_Universal_Mx) November 7, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm