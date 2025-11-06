Más Información
Esta noche se reportó en el Segundo Piso del Periférico el incendio de una camioneta modelo Renault Koleos. El conductor del vehículo escapó antes de la propagación del incendio y explicó a EL UNIVERSAL que el siniestro ocurrió de repente.
