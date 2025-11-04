La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó que la fuga de agua que se registró este domingo en el acueducto ubicado sobre Periférico Oriente, casi esquina con avenida Revolución Social, colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, se debió a una falla geológica.

Se trata de una fuga que se registró el pasado 2 de noviembre en una tubería de 48 pulgadas en esa demarcación.

Para su atención trabajan 40 personas de secretaría. Foto: Especial.

En un comunicado, la dependencia atribuyó esta fuga a que en la zona existe una falla geológica transversal, que provocó la separación de dos tubos que originaron la salida del líquido .

Agregó que, de manera inmediata, cuadrillas acudieron al lugar para iniciar con los trabajos.

Lee también: Capitalinos enfrentan el primer gran descenso de temperatura con abrigos y bufandas

Precisó que las labores incluyen un movimiento de válvulas y así disminuir el flujo, posteriormente la excavación del área a fin descubrir la tubería afectada.

En un comunicado, la dependencia atribuyó esta fuga a que en la zona existe una falla geológica transversal. Foto: Especial.

Detalló que para su atención trabajan 40 personas de esta dependencia, además de retroexcavadoras y equipos de bombeo que permitan extraer el agua acumulada y llevar a cabo la instalación de una silleta, que es una pieza especial que controla la fuga sin necesidad de cortar completamente la tubería.

Así como la colocación de aros con el fin de darle hermeticidad y no existan filtraciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr