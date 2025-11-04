Un hombre y una mujer fueron detenido por la Policía Capitalina luego que intentaron extorsionar a un médico; le pidieron medio millón de pesos a cambio de no publicar en redes sociales que durante una consulta médica él, le había hecho tocamientos a ella, además le dijeron que de no pagar, ya tenían ubicado su consultorio y que lo podían ir a quemar con todo y pacientes dentro.

Los hechos sucedieron cuando, a través de la frecuencia de radio, se reportó que los posibles responsables de una extorsión en un consultorio médico ubicado en la colonia Ejército de Agua Prieta, en la alcaldía Iztapalapa, circulaban a bordo de una motocicleta color rojo sin placas de circulación, sobre la avenida Guelatao.

Los detenidos circulaban a bordo de una motocicleta color rojo sin placas de circulación, sobre la avenida Guelatao. Foto: Especial.

Por lo anterior y en atención a la denuncia, los oficiales en campo que llevaban a cabo labores de seguridad y vigilancia en la zona, observaron el paso de la unidad, por lo que iniciaron una persecución que culminó en la esquina de las calles Maytorena y Batalla de Acaponeta, en la colonia Álvaro Obregón.

En el punto, los oficiales detuvieron a un hombre y a una mujer de 19 y 24 años de edad, a quienes luego de una revisión preventiva, realizada en apego al protocolo de actuación policial, se les halló dinero en efectivo, asimismo, fueron reconocidos por el afectado.

Los dos probables implicadosfueron presentados junto con lo asegurado y la motocicleta, ante el agente del Ministerio Público. Foto: Especial.

Por lo anterior, los dos probables implicados, luego de ser enterados de sus derechos de ley, fueron presentados junto con lo asegurado y la motocicleta, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que el denunciante de 68 años de edad, refirió que el dinero mencionado era un adelanto del pago que los detenidos le solicitaron a cambio de no atentar contra su integridad física.

