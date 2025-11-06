Más Información

LA PAZ, BCS.- Autoridades investigan el que sería sexto en lo que va del año en Baja California Sur, tras el hallazgo de una mujer en el municipio de Los Cabos, presuntamente asesinada por quien sería su pareja.

Según confirmó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), de la mujer al interior del domicilio la madrugada del miércoles, en la colonia Matamoros, en aquel municipio.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal acudieron al lugar e identificaron que la víctima presentaba una lesión en el cuello presumiblemente hecha con un objeto punzocortante.

Además, aseguraron en el sitio a quien dijo llamarse Turino “N”, de 47 años de edad, originario del estado de Hidalgo, pareja sentimental de la víctima y a quien lo investigan como probable responsable de la agresión.

La PGJE indicó que el personal especializado trabaja en recabar indicios para esclarecer los hechos. Señaló que se intervino el lugar bajo el protocolo de perspectiva de género y se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

La mujer era originaria también del estado de Hidalgo, tenía 45 años de edad.

Con este caso Baja California Sur suma al menos seis asesinatos de mujeres en lo que va del 2025, cinco de ellos han sido confirmados como feminicidios por las autoridades estatales.

El primer caso fue en el mes de enero en el municipio de Mulegé, una mujer de 49 años de edad fue la víctima y hasta el momento el presunto feminicida sigue prófugo.

En febrero, una mujer de 56 años, extranjera pero residente en la comunidad de Elías Calles en La Paz, fue asesinada por quien sería su propio hijo, Lucio “N”, quien fue aprehendido por las autoridades.

El siguiente caso fue en el mes de junio, en un rancho de la localidad de Ciudad Insurgentes (Comondú), donde una una mujer, maestra de la localidad, fue también por su hijo, Julián “N”, quien se encuentra vinculado a proceso.

Un cuarto caso se registró en agosto. Se halló el cadáver de una mujer con visibles huellas de violencia en la colonia Vado de Santa Rosa, en Los Cabos. Se determinó que su muerte fue por asfixia y la habría cometido otra mujer, quien se encuentra vinculada a proceso, Abril “N”.

Cabe mencionar que apenas el domingo pasado se conoció también de otro asesinato de una mujer ahora en el municipio de Loreto. Se le encontró con severos golpes en la cabeza y otras huellas de violencia. Aunque las autoridades no han precisado si lo investigan como feminicidio, activistas han exigido que así sea.

