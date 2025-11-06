Culiacán, Sin.- Un enorme cocodrilo de casi tres metros de largo fue capturado en el poblado “El Diez”, a la salida sur de Culiacán, por elementos del Grupo Especializado en Protección Natural y de Protección Civil, el cual fue devuelto a su habitad natural una laguna cercana al sitio donde se encontró.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil municipal pidió a la población reportar a las líneas de emergencia cuando se percaten de la presencia de un reptil de estas características, puesto que es peligroso intentar cazarlo o arrojarle piedras.

Comentó que este es el tercer cocodrilo capturado en zonas pobladas y devuelto a su entorno natural, dos de ellos, en el pasado mes de junio, ya que uno de ellos, era muy grande, media poco más de cuatro metros.

Elementos de seguridad llevaron al animal a su habitad natural (06/10/2025). Foto: Especial

Señaló que se cuenta con personal especializado en el manejo de fauna salvaje, por lo que la población debe notificar a las autoridades competentes para que estas se hagan cargo de estos reptiles que por diversas circunstancias salen de su habitad natural y se ubican en poblados cercanos, lo que implica un grave riesgo para los moradores.

En este caso, vecinos del poblado “El Diez” que se percataron de su presencia llamaron a las líneas de emergencia y se movilizó el grupo Especializado en Protección Natural y a los elementos de protección civil, los cuales lograron capturarlo y devolverlo a una laguna cercana.

