Más Información
Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia
Revelan causa de muerte de Marshawn Kneeland; el jugador de los Cowboys se habría suicidado tras persecución policial
Culiacán, Sin.- Un enorme cocodrilo de casi tres metros de largo fue capturado en el poblado “El Diez”, a la salida sur de Culiacán, por elementos del Grupo Especializado en Protección Natural y de Protección Civil, el cual fue devuelto a su habitad natural una laguna cercana al sitio donde se encontró.
Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil municipal pidió a la población reportar a las líneas de emergencia cuando se percaten de la presencia de un reptil de estas características, puesto que es peligroso intentar cazarlo o arrojarle piedras.
Comentó que este es el tercer cocodrilo capturado en zonas pobladas y devuelto a su entorno natural, dos de ellos, en el pasado mes de junio, ya que uno de ellos, era muy grande, media poco más de cuatro metros.
Lee también Roban y retienen a grupo de ponentes en la autopista Puebla-Veracruz
Señaló que se cuenta con personal especializado en el manejo de fauna salvaje, por lo que la población debe notificar a las autoridades competentes para que estas se hagan cargo de estos reptiles que por diversas circunstancias salen de su habitad natural y se ubican en poblados cercanos, lo que implica un grave riesgo para los moradores.
En este caso, vecinos del poblado “El Diez” que se percataron de su presencia llamaron a las líneas de emergencia y se movilizó el grupo Especializado en Protección Natural y a los elementos de protección civil, los cuales lograron capturarlo y devolverlo a una laguna cercana.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]