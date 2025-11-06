Hombres armados retuvieron por varias horas, sobre la autopista Puebla-Veracruz, a un grupo de personas que serían ponentes en talleres que se ofrecerían en las ciudades de Córdoba y Tehuacán.

Fue la propia organización Estrategia Intelectual Global que denunció que sus ponentes fueron retenidos cuando se trasladaban por dicha carretera.

Las víctimas viajaban para impartir talleres de certificación en competencias laborales y actualización docente, cuando fueron interceptadas por los sujetos, quienes les robaron sus pertenencias y los retuvieron.

En un comunicado de prensa, dicha organización detalló que, tras diversas gestiones y comunicación intermitente, lograron ubicar con vida a los instructores, quienes fueron víctimas de agresiones y despojo.

Ante ello decidieron frenar todas sus actividades presenciales en ambas sedes de Veracruz y Puebla.

El hecho ocurrió en uno de los tramos carreteros de mayor incidencia delictiva en el país, con constantes denuncias por robos a los viajeros a manos de sujetos con armas de fuego.

