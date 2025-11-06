La alcaldía Iztapalapa entregó dos ministraciones de mil 500 pesos cada una a 4 mil 200 personas cuidadoras de la demarcación.

"Nada mejor que entregarle al pueblo el dinero que es del pueblo para que tengan un Buen Vivir", dijo la alcaldesa, Aleida Alavez, durante la entrega de los apoyos.

Se trata de la tercera y cuarta ministración del apoyo económico a personas cuidadoras, que "es una política social que busca reconocer, visibilizar y acompañar el trabajo de quienes dedican su vida al cuidado de otras personas".

La edil agregó que, por eso, es importante erradicar de la concepción que vivir mejor no significa estar por encima de alguien, de pisotear al de al lado, "porque esa es una concepción neoliberal".

"Se trata de crecer juntos como comunidad y procurar condiciones que nos hagan sentir bien vivir, eso es el buen vivir”, destacó.

Pidió a la diputada Rebeca Peralta respaldar desde el Congreso de la Ciudad de México, la ampliación del programa para incluir a personas cuidadoras de adultos mayores y personas con discapacidad, a fin de construir un modelo más universal e inclusivo.

“Queremos crecer este apoyo y que se convierta en un programa universal. Las personas cuidadoras merecen un reconocimiento integral: económico, emocional y social”, enfatizó.

