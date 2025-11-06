Para las personas que no cuentan con un trabajo o que buscan uno mejor, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México invita a las jornadas de reclutamiento laboral que se llevarán a cabo los próximos 13 y 19 de noviembre en las alcaldías Coyoacán y Miguel Hidalgo.

Estas jornadas se llevarán a cabo de las 10:00 a las 14:00 horas.

A través de su cuenta de X, la dependencia anunció que en Coyoacán el reclutamiento se llevará a cabo el 13 de noviembre en Diagonal Avenida Santa Úrsula Sin Número, colonia Pedregal de Santa Úrsula, donde participarán 14 empresas.

En estas jornadas se ofertarán diversas vacantes. Foto: Archivo

La STyFE informó que el 19 de noviembre también se llevará a cabo una jornada de reclutamiento laboral en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Gobernador Rafael Rebollar 129, colonia San Miguel Chapultepec, en la que participará el Servicio de Transporte Eléctricos (STE) de la Ciudad de México, en busca de puestos como operador de trolebús, tren ligero y jefe de terminal.

Además participará Palacio de Hierro para vacantes como:

Ayudante de comedor

Capitán café

Barista

Galopín comedor

Ayudante de limpieza.

La dependencia pidió acudir con solicitud de empleo elaborada o currículum, así como con identificación oficial y CURP.

