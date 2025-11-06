La Autoridad del Centro Histórico (ACH) invita a la Pasarela de Catrinas con vestidos diseñados en calles emblemáticas del primer cuadro de la capital, que se llevará a cabo mañana en la Plaza del Seminario a las 15:30 horas.

En X, la ACH aseguró que durante la Clausura del Festival de Ofrendas y Catrinas, desfilarán estos personajes tradicionales mexicanos, quienes modelarán diseños de la Calle de las Novias y de República de Honduras.

"Que no se te pase. Mañana te esperamos en la Clausura del Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025 en Plaza del Seminario a las 15:30 horas", señaló.

