Más Información

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

La Autoridad del Centro Histórico (ACH) invita a la con vestidos diseñados en calles emblemáticas del primer cuadro de la capital, que se llevará a cabo mañana en la a las 15:30 horas.

Leer también:

En X, la ACH aseguró que durante la , desfilarán estos personajes tradicionales mexicanos, quienes modelarán diseños de la Calle de las Novias y de República de Honduras.

"Que no se te pase. Mañana te esperamos en la Clausura del Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025 en Plaza del Seminario a las 15:30 horas", señaló.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]