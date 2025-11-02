Con un Zócalo abarrotado, miles de personas "despidieron" la Megaofrenda del Día de Muertos, dedicada a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán.

Luego de ocho días expuestas en la plancha del Zócalo, las figuras monumentales fueron admiradas en su última noche.

Entre los visitantes que no dejaron pasar la última oportunidad de ver la exposición estaban Andrea y Paola, quienes fueron para celebrar a los muertos.

"Aquí en México celebramos la muerte y pues aquí se ve, o sea son miles y millones de personas que van y vienen de muchas partes de la ciudad y de la República Mexicana, porque la verdad aquí sí sentimos esa esas tradiciones de la muerte", expresó Paola.

Lee también: Aumento a tarifa de transporte no contempla Metro, Metrobús o Trolebús: CDMX

Debido a la cantidad de personas, el paso entre las enormes figuras era lento. Las calles aledañas también lucían repletas de visitantes.

Sin embargo, ni la afluencia ni el clima mermaron la asistencia al Zócalo este domingo.

Entre los asistentes había quienes iban caracterizados como algún personaje del folklor mexicano, y otros más con la temática de la fiesta de Halloween.

Yessenia y su hermano asistieron con disfraces de temáticas diferentes, ya que gustan combinar las festividades de esta temporada.

Lee también: Balacera en pleno Día de Muertos afuera del panteón de San Francisco Culhuacán deja al menos dos personas muertas

"Fue decisión personal de cada uno y se debe a que cada año, junto con mis papás, repartimos dulces. Nos gusta también poner la ofrenda y combinar lo mejor de ambas culturas, de Halloween y de Día de Muertos", mencionó la mujer pintada como catrina.

Entre los pasillos de la Megaofrenda había pequeños grupos de jóvenes que asustaban a la gente con motosierras.

Así, con una foto para el recuerdo, acompañados de amigos y familia, terminó la festividad a los muertos en el Zócalo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr