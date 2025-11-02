Más Información

En marcha por Manzo, grupo de embozados irrumpe en Palacio de Gobierno; lanzan muebles por las ventanas

Molotov dejó de ser relevante, afirma José Ramón López Beltrán tras insultos a la 4T; “de flojera críticos desubicados”, dice

Uruapan no sale del mapa del crimen: 15 años en el top de violencia

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Josh Allen se luce en triunfo de Bills sobre Chiefs; es la quinta victoria consecutiva en temporada regular de Buffalo sobre Kansas City

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

Esta noche se registró una balacera en el exterior de un panteón localizado en San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, donde dos personas perdieron la vida tras una agresión directa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó los hechos y reportó que otra más resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

“De acuerdo con los primeros reportes, las personas que podrían estar relacionadas con un grupo delictivo, se encontraban en la zona, cuando los tripulantes de una motocicleta se acercaron y, de manera directa les efectuaron los disparos para después darse a la fuga”, expuso la SSC.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes; en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de la motocicleta y la identificación de los probables responsables.

