Esta noche se registró una balacera en el exterior de un panteón localizado en San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, donde dos personas perdieron la vida tras una agresión directa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó los hechos y reportó que otra más resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

“De acuerdo con los primeros reportes, las personas que podrían estar relacionadas con un grupo delictivo, se encontraban en la zona, cuando los tripulantes de una motocicleta se acercaron y, de manera directa les efectuaron los disparos para después darse a la fuga”, expuso la SSC.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes; en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de la motocicleta y la identificación de los probables responsables.

