En marcha por Manzo, grupo de embozados irrumpe en Palacio de Gobierno; lanzan muebles por las ventanas

Uruapan no sale del mapa del crimen: 15 años en el top de violencia

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

Josh Allen se luce en triunfo de Bills sobre Chiefs; es la quinta victoria consecutiva en temporada regular de Buffalo sobre Kansas City

“Era juntos para toda la vida, mi amor”; Joel se despide de su esposa embarazada tras la explosión en Waldo's en Hermosillo

León, Gto.- En plena actividad comercial, un hombre fue por personas armadas en el tianguis de los domingos de la “Línea de Fuego”, en la colonia Obrera, de León, Guanajuato.

Clientes y comerciantes presenciaron el y vieron desplomarse a la víctima sobre la banqueta.

El hombre murió por disparos de arma de fuego en la calle Bolivia casi esquina con San Juan de los Lagos, cerca de puestos de aguas de sabores, alimentos y ropa.

El crimen sucedió poco después de la 1:00 de la tarde, en los momentos en que decenas de consumidores realizaban sus compras.

De acuerdo a testimonios preliminares, tres sujetos vestidos con ropa oscura, le dieron alcance en ese punto y le dispararon en múltiples ocasiones y se alejaron al verlo tirado.

Los responsables huyeron a bordo de una camioneta tipo pick up, mientras personas que estaban en el sitio se alejaron temerosas.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar, y como primeros respondientes colocaron un listón de seguridad y pidieron a los comerciantes que quitaran sus puestos.

Matan a un hombre en local de menudo

Minutos antes, una persona fue asesinada en el interior de un local de venta de menudo en la calle principal de la colonia San José El Alto.

Vecinos reportaron al sistema 911 que se escucharon tres denotaciones de arma de fuego alrededor de la 13:00 horas.

Después de los disparos un hombre salió del local y se fue caminando.

