La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, inauguró los festejos del Día de Muertos en la explanada de la alcaldía la noche del 31 de octubre.

En un comunicado, informó que, frente a 15 mil asistentes, cortó un listón representativo que dio inicio a las festividades, destacando la importancia de mantener vivas las celebraciones culturales.

Comentó que, Parra invitó a los asistentes a participar en las actividades programadas hasta el domingo 2 de noviembre, de 10:00 a 23:00 horas.

Detalló que, durante su recorrido, la alcaldesa pudo apreciar las diversas atracciones que se ofrecerán durante el fin de semana, como una galería de arte gigante, una catacumba, una megaofrenda monumental, catrinas gigantes, un laberinto desafiante, una zona gastronómica, una feria mecánica y una Casa del Terror.

Además, explicó que cada sede territorial organizó eventos en diferentes parques y plazas cívicas de la demarcación.

Algunos de los lugares que albergaron eventos fueron la Plaza del Ejecutivo en la Territorial Jardín Balbuena, el Parque Fortino Serrano en la Territorial Moctezuma, la Plaza Adolfo López Mateos en Arenales y el Parque Aguascalientes en la Territorial Morelos, entre otros.

Relato que en la inauguración se encontraba la Feria de Chocolate y Pan de muerto donde se reunían expositores que vendían sus productos.

