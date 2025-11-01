Más Información

Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo El Gran , que pasará por Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico.

El recorrido será de la Puerta de los Leones al Zócalo capitalino.

Para lo cual han empezado los cortes a la circulación vial alrededor de Paseo de la Reforma.

En el trayecto, los asistentes podrán disfrutar de carrozas monumentales, comparsas, catrinas, música y mucho más transformarán las avenidas principales en un espectáculo lleno de color.

