Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo El Gran Desfile de Día de Muertos, que pasará por Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico.
El recorrido será de la Puerta de los Leones al Zócalo capitalino.
Para lo cual han empezado los cortes a la circulación vial alrededor de Paseo de la Reforma.
En el trayecto, los asistentes podrán disfrutar de carrozas monumentales, comparsas, catrinas, música y mucho más transformarán las avenidas principales en un espectáculo lleno de color.
