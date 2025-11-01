Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la ofrenda de Día de Muertos en Palacio Nacional, que se instaló con apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Este 2025, año de la mujer indígena, la mandataria federal dijo que la ofrenda está dedicada a las mujeres indígenas del país, a quienes reconoció como las "ancestras de México".

Por medio de un mensaje en redes sociales, Sheinbaum Pardo destacó la importancia de dicha tradición y expresó que "es una tradición muy distinta a la de otras culturas, es una visión de la muerte completamente distinta que viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas".

Claudia Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional dedicada a las mujeres indígenas en México (01/11/2025). Foto: Presidencia

Dijo que es una "hermosísima tradición del pueblo de México", quienes celebran la llegada del alma de sus seres queridos y los recuerdan con ofrendas, cempasúchil y sus alimentos favoritos.

Por su parte, la Secretaría de Cultura compartió que la ofrenda se titula “Cinco altares, un solo sentir”, un espacio que busca honrar "la presencia viva de los seres amados que nos visitan cada año".

Además detalló que en la elaboración participaron cinco comunidades indígenas que se unieron para recordar a las mujeres ancestras, quienes "con sabiduría, arte y lengua dieron vida a nuestra identidad".

Claudia Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional dedicada a las mujeres indígenas en México (01/11/2025). Foto: Presidencia

En tanto, la jefa del ejecutivo dijo que "cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra. Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad".

Agregó que todas las mujeres ancestras "siguen aquí, en la voz del viento, en el pulso de la tierra, en el eco de cada palabra de su lengua materna. Nuestra ofrenda es para ellas: por su fuerza, su sabiduría y su amor".

Sheinbaum resalta valor histórico de la flor de cempasúchil

Como parte del reconocimiento a la tradición del pueblo mexicano, la Presidenta también resaltó el valor del cempasúchil, una flor que se utiliza en las ofrendas y adornos de los hogares en estas fechas, y que por cierto, es nativa del territorio mexicano.

"Esta flor es nativa de México, en el lugar donde la encuentren sepan que esta flor nació aquí en Mesoamérica", dijo Claudia Sheinbaum mientras resaltaba los elementos de la ofrenda, entre flores, colores y pan de muerto.

