La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha brindado 958 asesorías a consumidores y monitoreado al menos 10 mil 233 productos de temporada, en el marco del operativo "Fieles Difuntos y Día de Muertos 2025" que inició el pasado 28 de octubre.

Durante los primeros tres días del operativo, se colocaron 6 mil 529 preciadores y 855 decálogos con los derechos de los compradores, con el objetivo de que se conozcan las obligaciones de los proveedores de productos y servicios, y que se mantengan relaciones comerciales justas.

Día de Muertos. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también Día de Muertos 2025: Profeco instalará módulos para atender quejas durante esta festividad

A través de un comunicado, la Profeco informó que se han realizado 714 visitas de vigilancia, 50 visitas de verificación y 5 servicios de calibración a instrumentos de medición.

Reiteró la importancia de conservar todos los comprobantes de compra, con el fin de hacer válida la garantía, solicitar reembolsos o devoluciones de los productos adquiridos, para poder presentar una aclaración de ser necesario.

Estas acciones se llevan a cabo en toda la República, en coordinación con las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), indicó la Procuraduría del Consumidor.

Los canales de comunicación de la institución son a través de los teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales: @AtencionProfeco y @Profeco, Facebook: ProfecoOficial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc