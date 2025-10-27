César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor (Profeco), informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se desplegó un operativo especial en comunidades afectadas por las intensas lluvias con el objetivo de monitorear precios y prevenir abusos en la posible alza de precios.

En conferencia de prensa, el titular de Profeco detalló que se monitorean los precios de 26 productos considerados como prioritarios en el marco de la contingencia, como tortilla de maíz, pan de caja, agua, huevo, lechen polvo, carne de pollo, pañales desechables, entre otros.

El procurado detalló que se han visitado siete municipios de Veracruz: Poza Rica, Álamo, Tuxpan, Coatzintla, Papantla, Pueblo Viejo y Tampico Alto, en donde ocho brigadas en campo han revisado 240 establecimientos.

"Por instrucciones de la Presidenta, desde el 16 de octubre Profeco desplegó un operativo especial en comunidades en 26 municipios afectados por las intensas lluvias de las semanas con el propósito de monitorear precios y prevenir abusos en la posible alza de estos, así como brindar asesoría a la población afectada.

"En las comunidades visitadas no se registran incremento generalizado de los precios y los movimientos que se han detectado se mantienen dentro de los rangos habituales", explicó.

