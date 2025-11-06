Junto a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la puesta en marcha del “Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial”, la primera escuela de este tipo de tecnología en la Ciudad de México.

Desde el Instituto Tecnológico de Tláhuac, la mandataria capitalina afirmó que el objetivo es convertir a la CDMX y el país en una “potencia digital”, por ello, dijo, “hablar de inteligencia artificial es hablar de transformación, se ha convertido la inteligencia artificial en la nueva infraestructura de desarrollo porque propicia innovación, productividad, conocimiento ciencia, economía, industria”, dijo.

Lee también ¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que en la primera generación, 10 mil estudiantes podrán acceder a los cursos que se ofrecerán en este centro.

La titular del Ejecutivo destacó otros avances con tecnología mexicana como el auto eléctrico Olinia que está en construcción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL