Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Junto a la Presidenta, , la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la puesta en marcha del “Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial”, la primera escuela de este tipo de tecnología en la Ciudad de México.

Desde el Instituto Tecnológico de Tláhuac, la mandataria capitalina afirmó que el objetivo es convertir a la CDMX y el país en una “potencia digital”, por ello, dijo, “hablar de inteligencia artificial es hablar de transformación, se ha convertido la inteligencia artificial en la nueva infraestructura de desarrollo porque propicia innovación, productividad, conocimiento ciencia, economía, industria”, dijo.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que en la primera generación, 10 mil estudiantes podrán acceder a los cursos que se ofrecerán en este centro.

La titular del Ejecutivo destacó otros avances con tecnología mexicana como el auto eléctrico Olinia que está en construcción.

