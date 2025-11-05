Más Información

La firmará un convenio con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para convertirse en la primera demarcación en contar con una para este sector de la población.

Durante segunda sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (), se presentó el informe ejecutivo de acciones en materia de derechos de la infancia y se dio a conocer que la citada unidad que se proyecta en Coyoacán destacará porque brindará orientación, apoyo psicológico y acompañamiento desde un espacio digno, el cual se ubicará en la colonia Avante.

El jefe de la Oficina de la alcaldía, Ricardo Pascoe, a nombre del alcalde Giovani Gutiérrez destacó el compromiso de la demarcación con la niñez y la adolescencia.

“El alcalde ha insistido siempre en que los buenos resultados surgen de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, gracias a ello se han visto buenos resultados. Estamos comprometidos con avanzar en los intereses de niñas, niños y adolescentes en nuestra alcaldía y por ende en la ciudad y en el país”, subrayó.

Asimismo, se presentó el proyecto Exploradores Coyoacán, un pasaporte que promoverá la participación activa de niñas, niños y adolescentes en su entorno, fortaleciendo valores democráticos y el sentido de pertenencia comunitaria. Este material, validado por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, permitirá conocer sus experiencias, necesidades y opiniones, y se alineará con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del INE.

Lorena Villavicencio Ayala, titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Nacional, reconoció la labor de Coyoacán al impulsar políticas públicas de protección y participación infantil.

“La política de infancia debe ser una política de Estado, donde se acompañe el Gobierno Federal con los estados y municipios, y que podamos transformar vidas, yo creo que la política pública y las instituciones están justamente para eso, transformar la vida de los habitantes, en este caso de las niñas, niños y adolescentes. Estamos muy comprometidos el equipo SIPINNA y sé que el equipo en la alcaldía Coyoacán también, así que vamos a hacer muchas cosas de manera conjunta pensando en los principios, los valores y los derechos”, expresó.

