La alcaldía Coyoacán firmará un convenio con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para convertirse en la primera demarcación en contar con una Unidad de Protección de Derechos para este sector de la población.

Durante segunda sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se presentó el informe ejecutivo de acciones en materia de derechos de la infancia y se dio a conocer que la citada unidad que se proyecta en Coyoacán destacará porque brindará orientación, apoyo psicológico y acompañamiento desde un espacio digno, el cual se ubicará en la colonia Avante.

El jefe de la Oficina de la alcaldía, Ricardo Pascoe, a nombre del alcalde Giovani Gutiérrez destacó el compromiso de la demarcación con la niñez y la adolescencia.

Lee también: El 12 de diciembre dejará de sesionar el pleno del Info CDMX; comisionados empiezan a despedirse

“El alcalde ha insistido siempre en que los buenos resultados surgen de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, gracias a ello se han visto buenos resultados. Estamos comprometidos con avanzar en los intereses de niñas, niños y adolescentes en nuestra alcaldía y por ende en la ciudad y en el país”, subrayó.

Asimismo, se presentó el proyecto Exploradores Coyoacán, un pasaporte que promoverá la participación activa de niñas, niños y adolescentes en su entorno, fortaleciendo valores democráticos y el sentido de pertenencia comunitaria. Este material, validado por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, permitirá conocer sus experiencias, necesidades y opiniones, y se alineará con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del INE.

Lee también: Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Lorena Villavicencio Ayala, titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Nacional, reconoció la labor de Coyoacán al impulsar políticas públicas de protección y participación infantil.

“La política de infancia debe ser una política de Estado, donde se acompañe el Gobierno Federal con los estados y municipios, y que podamos transformar vidas, yo creo que la política pública y las instituciones están justamente para eso, transformar la vida de los habitantes, en este caso de las niñas, niños y adolescentes. Estamos muy comprometidos el equipo SIPINNA y sé que el equipo en la alcaldía Coyoacán también, así que vamos a hacer muchas cosas de manera conjunta pensando en los principios, los valores y los derechos”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr